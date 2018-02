Kate Beckinsale taquine Sarah Silverman au sujet de sa rupture avec Michael Sheen

Sheen et Silverman ont commencé à sortir ensemble en 2014 après s'être rencontrés sur le plateau de la série de Showtime Masters of Sex. Empruntant une expression de Gwyneth Paltrow , elle a tweeté lundi qu'ils avaient "rompu consciemment" à Noël dernier. Silverman a expliqué que c'était dû au fait qu'ils vivent dans des pays différents et c'était "devenu dur" de faire marcher la relation à distance. "Je me suis dit qu'il fallait vous le dire pour que vous arrêtiez de nous demander : « Comment va Michael / Comment va Sarah ? »"

Même avant de partager un ex mutuel, Beckinsale et Silverman se sont liées d'amitié quand la comique a commencé à fréquenter l'acteur. "On s'entend très bien. J'adore Sarah", a dit Beckinsale dans The Talk en 2016. "Je l'adorerais si elle n'avait rien à voir avec Michael. Je suis ravie que Michael l'ait trouvée. Surtout pour les acteurs, on croit qu'on se jette des chaussures et qu'on complote le meurtre de l'autre, mais non. Elle est merveilleuse."

La comique a changé son commentaire initial, et a ajouté : "Je vois des trucs sur Twitter là-dessus, et je dois clarifier que je RIGOLE (sérieux), elle me les a offerts à Noël avant que M et moi ne rompions."

Après que Sarah Silverman a annoncé cette semaine qu'elle avait rompu avec Michael Sheen en fin d'année, Beckinsale a décidé de lui remonter le moral, avec une petite farce. "Je termine chaque journée avec un bol au micro-ondes de M&M's personnalisés qui m'ont été offerts par la très attentionnée et cruelle @katebeckinsale pour me rappeler que je suis seule au monde. Très seule", a révélé Silverman sur Instagram , partageant une photo des bonbons customisés. "MERCI, KATE." Plus sérieusement, la comique a ajouté : "Ils sont trop bons, surtout fondus, d'où le micro-ondes."

