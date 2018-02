Tom Cruise risque la mort dans une cascade en hélicoptère pour Mission: Impossible – Fallout

Cruise est accro à l'adrénaline. "Tout ce que je peux faire pour faire rentrer le public dans la scène avec le personnage et dans le film, c'est ce que je veux, coûte que coûte", a-t-il dit à E! News en 2015. "Coûte que coûte ! Je préfère tout faire en direct devant la caméra Je crois que... bon, le numérique, on a de la chance que ça existe, c'est un outil, tout comme les cascades sur le plateau sont un outil. Et il faut tout le monde. Il faut un village pour faire ces films. Ils sont incroyables, sur toute la ligne, ces gars-là."

Heureusement, la cascade d'hélico s'est passée sans accroc, mais ce n'était pas le cas d'une autre scène filmée à Londres l'été dernier. Pendant une séance de fusillade sur le toit d'un immeuble, Cruise a mal atterri suite à un saut et s'est fracturé la cheville, ce qui a retardé le tournage . "Je ne voulais pas recommencer", a dit le célèbre casse-cou dans The Graham Norton Show en janvier. "J'ai tout de suite su qu'elle était fracturée, et j'ai couru hors-champ. On a eu le plan, il est dans le film."

