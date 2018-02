Comment Reese Witherspoon a repris le pouvoir après avoir vécu une relation violente

Dans le numéro de mars de O, The Oprah Magazine (en kiosque le 13 février),Oprah Winfrey interviewe les actrices Mindy Kaling et Reese Witherspoon, ses co-vedettes dans l'adaptation signée Ava DuVernay d'Un Raccourci dans le temps. Le trio parle ouvertement du mouvement #MeToo et de l'initiative Time's Up, mais aussi de leur impact sur Hollywood et, plus généralement, sur les femmes dans tous les milieux.

"Quelle est la décision la plus difficile que vous ayez dû prendre pour réaliser votre destin ?" demande Winfrey.

"Pour moi, ça a été de quitter une relation violente", a déclaré Witherspoon, ajoutant qu'elle avait subi des abus à la fois "psychologiques" et "verbaux". "J'ai tracé une ligne dans le sable et elle a été dépassée, et là, un truc s'est déclenché dans mon cerveau. Je ne pouvais plus continuer. J'étais très jeune, et c'était très intense."

Sans donner plus de détails, Witherspoon explique : "Ça m'a changée à un niveau cellulaire, je me suis rendu compte que je pouvais me défendre seule. C'est la raison pour laquelle je peux m'élever et dire : « Oui, je suis ambitieuse », car une personne a essayé de me retirer ça." C'était un tournant décisif pour Witherspoon qui, il y a quelques années de cela, a été applaudie pour avoir dit : "L'ambition n'est pas un gros mot."