George Clooney a rencontré Amal Clooney sans sortir de chez lui

"Je la trouvais très belle, je la trouvais drôle et très intelligente, évidemment", a-t-il expliqué. "Après, elle a envoyé des photos de quand elle était venue, on s'est écrit, on s'est envoyé des mails, on a discuté, on partageait des choses sur notre vie, et au bout d'un certain temps, il était évident que c'était plus que de l'amitié."

"Nina et moi avons ouvert la porte quand Amal est arrivée", a déclaré Nick. "Elle s'est présentée à nous et on s'est parlé. Elle était très charmante, très belle, bien évidemment, et elle avait une bonne carrière, et quand on a commencé à passer à table, il était évident qu'elle regorgeait de gentillesse et de générosité."

"Le plus drôle, c'est que ma mère et mon père me rendaient visite à ce moment-là, alors mes parents étaient là, on a discuté, on a passé toute la nuit à parler et j'ai obtenu son adresse mail parce qu'elle allait m'envoyer des photos de mes parents et on a commencé à s'écrire et je ne savais pas vraiment si je l'intéressais", a déclaré George. "Je pensais qu'on était amis."

"Je ne suis pas sorti de chez moi", a raconté l'acteur. "Non, c'est le plus dingue. Un ami mutuel a dit : « Je vais passer. Je peux amener une amie ? » J'ai dit : « Bien sûr. » J'ai reçu un appel de mon agent qui m'a dit : « J'ai rencontré une femme qui vient chez toi et que tu vas épouser. »"

L'acteur oscarisé de 56 ans, l'un des célibataires qui étaient les plus convoités à Hollywood, et son épouse de 39 ans, avocate spécialisée en droits de l'homme internationaux, se sont mariés en 2014 et sont parents de jumeaux de 7 mois, Ella et Alexander .

