Angelina Jolie rencontre Brigitte Macron au cours d'un voyage en famille à Paris

"Maddox s'est comporté en grand frère avec Knox et Vivienne et faisait le clown avec eux au parc en les faisant rigoler", a ajouté notre source. "Il est monté sur un tape-cul avec eux et leur a fait faire un tour de manège. Pax est resté de son côté à écouter de la musique, mais Maddox s'est joint aux plus jeunes et s'est bien amusé à les faire rire. Ils ont fait un tour de manège de chevaux de bois et ont mangé des crêpes au goûter."

"Plusieurs personnes les attendaient et ils ont eu droit à une visite privée du musée", a expliqué un témoin à E! News. "Les enfants se sont très bien comportés et sont restés ensemble. Les filles tenaient la main d'Angelina et [étaient] très affectueuses avec elle. Ils ont tous aimé la visite et le fait d'être ensemble. L'excursion a duré environ une heure et les enfants se sont très bien entendus, et ont ri et discuté. Ils ne se sont pas chamaillés et semblaient tous en très bons termes. Ils ont admiré la pyramide dans la cour avant de sortir du musée et de rentrer à leur hôtel."

Angelina Jolie a également profité de son passage dans notre capitale pour un shooting à l'hôtel Le Meurice. Elle a aussi trouvé du temps à accorder à sa famille entre deux rendez-vous. Mardi, Angelina et ses six enfants dont Shiloh , Zahara , Maddox , 16 ans, Pax , 14 ans, et les jumeaux, Knox et Vivienne , 9 ans, ont ainsi visité le Louvre.

