Retour sur les lauréats du Grammy de la Révélation de l'année de ces 20 dernières années

Meghan, qui a reçu le prix de la Révélation de l'année à 22 ans, a déclaré pendant son discours de remerciement : "Je dois remercier L.A. Reid de m'avoir vue en tant qu'artiste et non juste comme une compositrice, ainsi que mon père et ma mère." En 2011, l'interprète de "All About that Bass" était nominée pour Enregistrement de l'année et Chanson de l'année, mais n'avait décroché aucun des deux prix.

Le jeune chanteur de soul anglais est reparti avec le Grammy de la Révélation de l'année lors des 57e Grammy Awards. Il a aussi gagné trois autres prix supplémentaires cette année-là. Son premier album, "In the Lonely Hour", a été nominé dans la catégorie Meilleur album. "Stay With Me" lui a valu le Grammy de Meilleure chanson et celui de Meilleur enregistrement de l'année.

En 2012, le groupe a vendu près d'un million de copies de son deuxième album, Some Nights. Son hit "We Are Young" lui a permis d'obtenir six nominations aux Grammys, ce qui lui a rapporté le prix de la Révélation de l'année et celui de Chanson de l'année.

La chanteuse old school avait cassé la baraque en devenant la Révélation de l'année pour Back to Black. Elle a sorti deux albums studio et un live avant de nous quitter tragiquement en 2011.

L'interprète de "Where Have All the Cowboys Gone?" était nominée pour six Grammys en 1998, mais n'a remporté que celui de la Révélation de l'année. Elle a reçu d'autres nominations depuis.

Avant ça, Crosby, Stills Nash and Young , Carly Simon , Bette Midler , Natalie Cole , Culture Club et Mariah Carey font partie des noms célèbres qui ont reçu le prix, et qui ont ensuite eu d'illustres carrières musicales.

