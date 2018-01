Pourquoi Michelle Williams pourrait être l'actrice avec le plus de succès à Hollywood

Le nom de Williams figure immanquablement aux grandes remises de prix hollywoodiennes, chaque année. Elle a été nominée quatre fois aux Oscars (pour Le secret de Brokeback Moutain, Blue Valentine, My Week with Marilyn et Manchester by the Sea). Elle a remporté un Golden Globe pour My Week with Marilyn et quatre autres nominations. Elle a aussi gagné un Spirit Award pour ce rôle et a rajouté plusieurs nominations aux SAG Awards à son C.V. Elle a rarement joué dans un film de fin d'année qui n'ait pas été le chouchou du tout Hollywood. On pourrait dire que tout ce qu'elle touche se transforme en or, mais évidemment, ce serait simplifier les choses.

Il arrive souvent que Michelle Williams incarne l'épouse de quelqu'un. Ou la maman de quelqu'un. Ou l'épouse et la maman. On la retrouve souvent face à un personnage masculin compliqué, avec plusieurs facettes et des défauts horribles qui finit par se racheter au cours de l'histoire, et Williams joue l'épouse. Et la maman. Ou l'épouse et la maman.