Meryl Streep à Rose McGowan : "Je n’étais pas au courant des crimes de Weinstein"

Le communiqué de Meryl Streep précise : "Il avait beaucoup plus besoin de moi que moi de lui, et il a fait en sorte que je ne sois pas au courant. Apparemment, il a engagé des anciens du Mossad pour empêcher que ces informations ne soient rendues publiques. Rose et les nombreuses autres victimes de ces hommes de pouvoir, riches et sans pitié, ont dû faire face à un ennemi pour qui la victoire à tout prix était la seule issue possible. C'est pourquoi un fonds d'assistance juridique aux victimes est en train d'être créé et financé par des centaines de personnes de bonne volonté dans notre milieu pour faire tomber ces salauds et aider à combattre ce fléau de l'intérieur."

La grande actrice aborde ensuite le fameux tweet de Rose McGowan : "Rose a présumé et a déclaré des choses fausses à mon égard, et je voulais qu'elle sache la vérité. Grâce à des amis qui la connaissent, je lui ai transmis mon numéro de téléphone dès que j'ai lu les gros titres. Je suis restée près du téléphone hier et ce matin, en espérant pouvoir lui exprimer à elle et aux autres victimes mon plus grand respect pour avoir trouvé le courage de mettre en évidence les monstres dans notre milieu et pour lui exprimer ma sympathie pour la douleur muette dont elle souffre. Personne ne peut redonner ce que des hommes qui se croient tout permis comme Bill O'Reilly, Roger Ailes et HW ont pris à ces femmes qui ont vu leur corps agressé et se sont vues dans l'incapacité de gagner leur vie. Et j'espère qu'elle voudra bien m'entendre. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais j'espère qu'elle lira ceci."

Le communiqué se termine ainsi : "Je suis vraiment désolée qu'elle me voie comme un adversaire parce que nous sommes toutes les deux, avec toutes les femmes dans notre industrie, en train de défier le même ennemi implacable : le statu quo qui voudrait revenir à ce passé sombre, où les femmes étaient utilisées, abusées, et où on leur refusait de prendre des décisions et les postes les plus élevés à Hollywood. C'est dans ces endroits que les affaires sont étouffées. Ces lieux doivent être désinfectés et intégrer des femmes avant que le moindre changement soit possible."