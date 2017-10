Lady Gaga pose avec cinq anciens présidents américains lors d’un concert pour les rescapés des ouragans

Gaga a également déclaré avoir donné 1 million de dollars à la campagne One America Appeal. Samedi soir, plus de 31 millions de dollars avaient été récoltés grâce à plus de 80 000 généreux donateurs, selon les estimations de CNN .

Elle a ensuite interprété trois de ses plus grands hits : "Million Reasons", "You and I" et "Edge of Glory".

Sur le cliché, Gaga se tient derrière George Bush Sr. et Bush et porte un tailleur blanc, la tenue préférée de l'ancienne candidate démocrate à la Maison-Blanche, Hillary Clinton , que la chanteuse a soutenue lors de l'élection américaine de 2016 contre Donald Trump , qui est apparu lors du One America Appeal dans un message enregistré.

"Ce fut un honneur d'être invitée par les cinq présidents en vie afin de me produire et de m'exprimer lors de cet événement historique où nous avons mis nos différences de côté et mis en avant l'humanité face à cette catastrophe. #OneAmericaAppeal", a-t-elle écrit.

Lady Gaga a fait une apparition surprise samedi lors du concert Deep From the Heart: The One America Appeal à l'université A&M du Texas devant les cinq anciens présidents américains encore en vie, Jimmy Carter , George H.W. Bush , Bill Clinton , George W. Bush et Barack Obama . L'événement avait pour but de récolter des fonds et de sensibiliser les gens aux victimes des ouragans meurtriers qui se sont produits tour à tour au Texas, en Floride et à Porto Rico.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕