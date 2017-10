Harvey Weinstein accusé de près de 30 ans de harcèlement sexuel selon Ashley Judd et d'autres

"Mon parcours désormais sera de mieux me connaître et de conquérir mes démons", a-t-il dit. "Cette année passée, j'ai demandé à Lisa Bloom de me conseiller, et elle a réuni une équipe de gens. J'ai fait venir des thérapeutes et je projette de prendre un congé de ma société pour gérer les problèmes de front. Je respecte toutes les femmes et je regrette ce qui s'est passé. J'espère que mes actes parleront plus que les mots, et qu'un jour, nous pourrons tous mériter leur confiance et nous asseoir ensemble avec Lisa pour en savoir plus."

Bizarrement, il a aussi cité Jay-Z disant : "Jay-Z a écrit dans 4:44 « Je ne suis pas l'homme que je pensais être et je ferais mieux d'être cet homme pour mes enfants. » La même chose est vraie pour moi. Je veux une deuxième chance dans cette communauté, mais je sais que je dois travailler dur pour la mériter. J'ai des objectifs qui sont désormais des priorités. Croyez-moi, ce n'est pas un processus d'un jour. J'essaye de faire ça depuis dix ans, et c'est un véritable éveil. Je suis rempli de remords au sujet des gens que j'ai blessés, et je veux me racheter auprès d'eux."