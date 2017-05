Tous les détails cachés du gala du Met 2017 que vous avez sûrement ratés

Rihanna is coming to celebrate the #MetGala - #MetKawakubo pic.twitter.com/Lh0QPIw1UU

A post shared by Lena Dunham (@lenadunham) on May 1, 2017 at 3:34pm PDT

@katyperry you could at least had cleaned that mirror ? MY OCD IS SCREAMING #metgala2017 pic.twitter.com/ZjTOlFhjFn

John Galliano de Maison Margiela a créé cette robe rouge de style mariée rendant hommage au thème de la soirée, Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between, et à l'utilisation connue des tons rouges par la créatrice. Pendant un moment, on s'est demandé si son voile ne disait pas "waitress", soit "serveuse" en anglais, mais il semblerait qu'il dise "witness", ou "témoin" en anglais, une référence au fait d'être socialement informé et de ne pas ignorer ce qui se passe dans le monde.









