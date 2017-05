Les secrets du Gala du Met : tout ce que vous ignorez peut-être sur le grand rendez-vous

C'est un peu comme une cantine de lycée. On ne citera pas de noms, mais il arrive souvent qu'il y ait des disputes, ou qu'une célébrité ne veuille pas s'assoir à côté d'une autre à cause d'un vieux différend. Ou parfois une star regarde une autre de travers et ça dégénère.

6. Et c'est la même chose pour les nouveaux couples : Taylor Swift et Tom Hiddleston ont commencé leur brève histoire d'amour sur le dance floor du Gala du Met, et des sources avaient rapporté à E! que Bradley Cooper et Irina Shayk semblaient très proches, avant même que leur relation ne soit rendue officielle.

4. Les meilleurs drames ont lieu dans les ascenseurs. On se souvient de la bagarre entre Solange et Jay Z, même si techniquement ce n'était pas au Musée. Il y a aussi eu la fête en 2014 au cours de laquelle Kate Upton , Zooey Deschanel et Reese Witherspoon se sont amusées à prononcer le nom Cara Delevingne . Résultat, l'accent de Reese a eu raison d'elle, les gros mots ont fusé, et personne n'a réussi à prononcer le nom de famille de la top-modèle.

1. On ne choisit pas à côté de qui on s'assoit ; ce qui donne parfois des situations embarrassante (Lena Dunham et Odell Beckham).

Chaque année, le gratin d'Hollywood et de la mode converge vers le Metropolitan Museum of Art dans l'Upper East Side de Manhattan pour une soirée placée sous le signe de l'opulence. Le tapis rouge est aussi glamour que celui des Oscars (mais ne le dites pas à l'Académie !) et les afters rivalisent avec celles de la côte Ouest. Tout le monde connaît le but de ce rendez-vous très prisé : réunir de belles célébrités afin de recueillir des fonds pour le célèbre Costume Institute du musée. Les invités portent leurs plus belles tenues (toujours en suivant un thème) et se côtoient au nom de la haute Culture avec un C majuscule.

