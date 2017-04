Beyoncé nous dévoile son ventre rond sur de nouvelles photos de grossesse

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Apr 1, 2017 at 7:48pm PDT

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Apr 1, 2017 at 7:40pm PDT

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Apr 1, 2017 at 7:39pm PDT

La chanteuse a coordonné sa robe avec des boucles d'oreilles violettes et bleues, une énorme bague en saphirs et diamants, un collier en saphirs tout simple et des talons compensés noirs et dorés parés de strass.

Certaines des photos étaient présentées sous forme de diaporama sur la chanson de 1972 de The Isley Brothers "Pop That Thang". Jay Z fait une apparition aux côtés de Beyoncé sur une photo en noir et blanc, et leur fille de 5 ans, Blue Ivy , fait un câlin à sa maman sur une autre photo.

