Angelina Jolie aurait accepté un test de dépistage de drogue pour jouer dans Lara Croft : Tomb Raider

Mystère, émotion, humanité et un triomphe au box-office. Le film a engrangé 275 millions de dollars dans le monde le premier week-end de sa sortie pour un budget de 115 millions de dollars et a eu droit à une suite. À 24 ans, Angelina était en passe de devenir l'une des actrices les plus demandées à Hollywood.

Mais comme le précise la biographie, Bobby Klein a créé des tensions sur le tournage et a suggéré qu'un expert de la santé soit engagé, expert qui "voulait qu'elle prenne des bains de lait et a commencé à parler de yoga et de méditation, et voulait être le contact principal concernant l'entraînement d'Angelina", explique le producteur Lloyd Levin.

Comme l'indique la biographie, l'actrice s'est pliée à un test urinaire et sanguin et le résultat s'est révélé négatif, mais l'équipe était tout de même soucieuse et a donc engagé des professionnels pour veiller sur son bien-être physique et mental.

"[Angelina] a dit : « Écoute, je veux le faire, mais je connais ma réputation, et je ferai tout ce que tu veux pour prouver que je le mérite. Tu pourras compter sur moi, je serai présente et je travaillerai dur »", se souvient Simon West, d'après l'extrait publié par The Hollywood Reporter. "Elle a ajouté : « Ça m'est égal si le studio veut me faire passer un test de drogue tous les jours. »"

