Kate Middleton rejoint le prince William pour la St. Patrick, bien qu'elle soit "déçue" par son comportement

La visite du couple royal a été un peu éclipsée par les dernières vacances au ski de William. Il s'est rendu dans une boîte de nuit en Suisse avec Guy Pelly , James Meade et Tom van Straubenzee , et on avait remarqué son absence lors de le messe de lundi pour le Commonwealth à l'Abbée de Westminster, le plus grand rassemblement œcuménique d'Angleterre auquel ont assisté presque tous les membres de la famille royale.

Au cours de leur visite, Kate et William rencontreront le président François Hollande , le joueur de foot Robert Pires et les acteurs Jean Reno , Kristin Scott-Thomas et Audrey Tautou .

Après avoir assisté au défilé de la garde irlandaise, le couple royal a bu quelques verres de Guinness pour fêter l'occasion. Ils ont ensuite rencontré des soldats et leurs familles lors du déjeuner qui se tenait dans les baraquements, où le soldat qui sert le bataillon depuis le plus longtemps a porté un toast. Le lieutenant-colonel Alex Turner a remercié Kate pour son soutien et a encensé William en disant : "C'est notre premier colonel royal, alors il a apporté un peu de vitalité et de jeunesse à ce rôle, qui était un peu guindé dans le passé."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕