Tori Spelling accouche d'un 5e enfant avec Dean McDermott, un petit garçon nommé Beau Dean McDermott

"Avec Liam et Stella, on a découvert ça au cabinet médical. Hattie et Finn, on ne le savait pas, on a attendu leur naissance", a expliqué Spelling. "C'est la première fois qu'on a la surprise. On voulait le faire pour les enfants parce qu'ils étaient surexcités, et on voulait le faire en famille !"

We are so excited to announce the birth of the newest member of the McDermott family! Please join us in welcoming Beau Dean McDermott. pic.twitter.com/xPCK25cBHV

"Nous sommes ravis d'accueillir le petit Beau", s'est extasié le couple auprès du magazine. "Il est une vraie bénédiction et ses frères et sœurs étaient enchantés de faire sa connaissance ! Nous sommes tous très reconnaissants de notre famille, grande, belle et en bonne santé."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕