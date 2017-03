Kristen Stewart dévoile son "esprit libre" dans V

"Pendant six ans, je me suis dégonflée et, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait prendre sur soi", a déclaré Kristen, avant d'ajouter en plaisantant : "Et de se planter. Ça rend plus fort."

"Quand on parle à quelqu'un au téléphone, il y a un échange déchiffrable et compréhensible", explique Kristen. "Mais avec les textos et les réseaux sociaux, c'est essentiellement un dialogue avec soi-même et son interprétation d'une ombre. Ce n'est pas que ce n'est pas valable ; c'est juste un nouveau langage."

"Depuis le tout début, Karl m'a toujours fait sentir qu'être moi-même était la bonne attitude à adopter. Et dans le monde [de la mode], c'est rare", explique l'actrice à V. "C'est un artiste compulsif, obsessionnel, et c'est contagieux. Et il est gentil. Il est ce qu'il est pour une bonne raison. J'ai de la chance d'être aussi régulièrement dans son univers."

On reconnaît à peine l'actrice avec ses cheveux blond platine en couverture de V, spécial "esprit libre" , qui célèbre "les créateurs et les visionnaires qui ne craignent pas de remettre en cause les normes et de repousser les limites".

