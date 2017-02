Oscars 2017 : tout ce que vous n'avez pas vu à la télé

L.A. frisquet : quand Hailee Steinfeld se préparait à fouler le tapis rouge, on a vu la star de The Edge of Seventeen frissonner dans la queue. Karlie Kloss avait aussi du mal à se réchauffer et s'est frottée les mains. Comme on dit, c'est le prix à payer pour finir dans la liste des stars les mieux habillées de la soirée !

Cinquante Nuances de stars : en entrant dans la salle de bal du Dolby Theater, Dakota Johnson a repéré sa covedette de Cinquante Nuances plus sombres, Jamie Dornan , et les co-stars ont commencé à discuter. Dakota s'est ensuite glissée derrière Judd Apatow et son épouse, Leslie Mann , avec le plus grand des sourires aux lèvres avant d'attraper Judd par les épaules et de serrer Leslie dans ses bras.

De Disney aux Oscars : peu après que Justin Timberlake a lancé la cérémonie avec une interprétation entraînante de "Can't Stop the Feeling!", le chanteur de pop a été vu en train de saluer Ryan Gosling . Les stars se connaissent depuis l'enfance. Ils se sont rencontrés sur le plateau de The Mickey Mouse Club en 1993. Ils ont fait du chemin depuis !

On applaudit Emma et Andrew : même un soir aussi stressant que les Oscars, les ex n'avaient que de l'amour l'un pour l'autre. Pendant une des coupures pub, Emma Stone est allée tout droit voir Andrew Garfield , qui parlait à son père. La nominée comme Meilleure actrice a interrompu leur conversation et a serré Garfield dans ses bras avant de se rasseoir à sa place.

Fier mari : quand Viola Davis a donné un discours de remerciement poignant après avoir gagné le prix de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Fences, son mari Julius Tennon était assis au premier rang et l'a applaudie et lui a envoyé des baisers. Les covedettes de La La Land, Emma Stone et Ryan Gosling , se sont aussi penchés vers Julius pour le féliciter.

Pas de grève de la faim... : on savait tous que Kimmel n'allait pas laisser ses invités mourir de faim, et Jessica Biel n'a pas hésité à manger les confiseries à la canelle et à la menthe qui sont tombées du plafond en petits parachutes. On a vu l'actrice les manger et son mari, Justin Timberlake, a également donné son sac à Jessica. C'est beau, l'amour !

Sunny vole la vedette : la révélation de Lion, Sunny Pawar , n'a pas pu s'empêcher d'attirer l'attention (Normal, regardez comme il est mignon !), et après son petit sketch avec Kimmel, Octavia Spencer et Taraji P. Henson ont accouru pour voir Sunny et serrer la main du garçon de 8 ans et de son papa. Ça nous rappelle ce qui s'est passé avec Jacob Tremblay !

Absente : les organisateurs ont eu du mal à trouver Salma Hayek juste avant qu'elle devait montrer sur scène. L'actrice était en pleine conversation avec un ami et fumait une cigarette sur la terrasse quand une personne est venue en courant, a attrapé Hayek par le bras et a dit : "Il faut y aller maintenant !" Salma et son ami ont commencé à se parler en criant en espagnol alors qu'elle était conduite dans la salle principale.

Problèmes techniques : Oh oh ! L'accoudoir de la chaise de Matt Damon s'est cassé (non, ça n'a aucun rapport avec sa dent contre Kimmel), mais un technicien est venu au secours de l'acteur et a tenté de le revisser. Quand Damon et Ben Affleck étaient sur scène pour présenter, quelqu'un est venu prendre sa place et le morceau de bois est tombé à nouveau.

Soirée en amoureux : Justin Timberlake et Jessica Biel n'avaient d'yeux que l'un pour l'autre et ignoraient complètement le brouhaha autour d'eux pour mieux s'embrasser. Le couple marié se fixait des yeux et Justin a été vu en train de caresser l'épaule de son épouse, son bras passant autour de sa chaise. Il a aussi murmuré des mots doux à l'oreille de la belle et elle a répondu en lui caressant doucement la joue. Mimi !

Plus une débutante : Brie Larson , qui a remporté le prix de la Meilleure actrice l'an dernier pour Room, devait se sentir un peu moins stressée cette fois-ci. E! News a interviewé l'actrice, venue remettre un prix cette année, entre deux gorgées d'alcool et d'eau au bar. Elle a déclaré : "Je sais ce que je dois faire, je vais le faire, et ce sera fini." Du gâteau, non ?

On a commencé les festivités de dimanche soir avec un tapis rouge éblouissant, et maintenant que le présentateur Jimmy Kimmel a pris le volant de la 89e cérémonie annuelle des Oscars, on a hâte de voir quelles surprises il nous réserve. Et découvrir ce qui est écrit à l'intérieur de ces enveloppes dorées, évidemment.

