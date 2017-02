Jimmy Kimmel a enterré la hache de guerre avec Matt Damon et honoré Meryl Streep dans son monologue des Oscars 2017

"Nous sommes aussi ici pour rendre hommage aux acteurs qui semblent très doués mais qui ne le sont pas vraiment", a lancé Kimmel avant que les caméras se tournent sur l'actrice. "Une actrice, en particulier, qui a résisté à l'épreuve du temps avec des interprétations surfaites qui n'inspirent personne. De son travail médiocre dans Out of Africa - Souvenirs d'Afrique à son jeu décevant dans Le Choix de Sophie, Meryl n'a pas fait un seul effort tout au long de sa minable carrière. Il s'agit de sa 20e nomination, ce qui est incroyable vu qu'elle ne joue dans aucun film cette année. On n'a fait qu'écrire son nom."

Et il avait un message pour Matt : "Ce, soir, vu qu'on essaie de rassembler les gens, j'aimerais enterrer la hache de guerre avec quelqu'un avec qui j'ai eu des désaccords", a déclaré Kimmel. "Quand j'ai rencontré Matt, c'était lui le plus gros. C'est quelqu'un d'égoïste, et ceux qui ont travaillé avec lui le savent bien. Mais il a fait quelque chose qui n'était pas égoïste du tout : il a produit Manchester by the Sea, et il aurait pu se garder le premier rôle masculin mais il l'a confié à son ami d'enfance pour faire un film chinois avec une queue de cheval à la place. Et ce film, La Grande Muraille, a perdu 80 millions de dollars."

En commençant par son monologue, bien entendu. Ces quelques instants précieux donnent l'ambiance de toute la cérémonie, et suivre les traces d'autres grands présentateurs de fin de soirée (et un autre James !), ce n'était pas tâche facile. Kimmel s'est tourné vers son ami Justin Timberlake pour lancer la cérémonie, en interprétant sa chanson nominée, "Can't Stop the Feeling". Justin a hypnotisé la salle avec ses pas de danse suaves (non, sérieux, comme il fait ça ?), en transformant le premier rang de la salle en piste de danse avant de donner la parole à Jimmy.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Ja !

Yes!

Oui!

Yes!

Sim!

Yes!

¡Si!

Yes!

✕