Les Oscars 2017 en chiffres : tous les jalons du grand soir

On est à quelques jours de découvrir les lauréats, mais l'équipe de La La Land a certainement de quoi chanter et danser, puisque le film musical de Damien Chazelle est à égalité pour le plus de nominations jamais reçues par un film aux Oscars avec 14, le même nombre que Titanic et Eve. Peut-être que la cérémonie de cette année sera bel et bien titanesque en stars de cinéma.

Le dramaturge et compositeur Lin-Manuel Miranda est à deux doigts de devenir l'un des gagnants EGOT (il y en a moins de 20 en tout), ceux qui ont gagné un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony. Le créateur de Hamilton a déjà remporté un Emmy, un Grammy et un Tony, et il a eu sa première nomination aux Oscars cette année pour sa chanson originale "How Far I'll Go" de Vaiana, la légende du bout du monde.

Pour commencer, la reine du grand écran, Meryl Streep , a remporté sa 20e nomination cette année pour sa performance dans Florence Foster Jenkins. Si elle gagne, l'icône sera officiellement à égalité avec le record de Katharine Hepburn pour le plus de victoires par une actrice avec quatre statuettes. Mais Streep détient déjà le record du plus grand nombre de nominations aux Oscars. Les deuxièmes stars les plus nominées sont Hepburn et Jack Nicholson avec 12 nominations chacun.

