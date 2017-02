Rob Kardashian et Blac Chyna ont encore rompu

Ils se sont vite réconciliés et ont passé le Nouvel An ensemble. Plus d'une semaine après, Rob a été brièvement hospitalisé pour des complications de diabète.

Rob, lui, est apparu sur Snapchat et a dit que Chyna avait pris leur petite fille — et sa nourriture à lui — et l'avait quitté.

La page Instagram de Chyna avait des photos d'écran de ce qui semblait être ses conversations par texto privées, dans lesquelles elle décrivait Rob comme étant "fainéant", "gros", et "mal dans sa peau", et a dit : "Je vais donner à Rob un an pour se reprendre, ou je me barre." Chyna a dit sur Snapchat que son Instagram avait été hacké.

A post shared by ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) on Feb 14, 2017 at 2:35pm PST

A post shared by blacchyna snapchats (@blacchynasnapchats) on Feb 15, 2017 at 5:37pm PST

