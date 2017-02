L'équipe de Kesha publie des e-mails montrant Dr. Luke en train de critiquer ses efforts pour perdre du poids

Dans leur dernière plainte déposée, les avocats de Kesha accusent également Dr. Luke de ne pas avoir respecté les contrats à cause "d'années d'abus et de menaces physique à son encontre", mais aussi à cause de "retards non raisonnables et voulus dont elle fait les frais pour composer son nouvel album".

"Si elle boit un Coca light et demande à manger de la dinde, je devrais lui dire non et lui demander de manger un concombre ?", aurait-elle ajouté. "Elle va bien et j'aimerais que vous la souteniez et que vous l'aidiez au lieu de la critiquer. Encore une fois, c'est un être humain, pas une machine. Si c'était une machine, il n'y aurait pas de problème et on pourrait faire ce qu'on veut. Je répondrai si j'en ai envie."

"Personne ne critiquait personne", aurait répondu Dr. Luke. "On avait juste une discussion sur la manière dont elle pourrait suivre plus attentivement son régime. On l'a souvent vue ne pas respecter son régime. Cette fois-ci, il s'agissait juste d'un Coca light et de dinde, au lieu de suivre son régime exclusivement à base de jus. On veut juste qu'elle s'en tienne à son régime pour son bien et celui de sa carrière. Aidez-la à suivre son régime. Pas la peine de répondre davantage."

"Elle travaille très dur", aurait répondu Monica Cornia. "Et avoir des ennuis pour avoir bu un Coca Light devant une salle entière alors qu'elle n'était pas présente n'est pas acceptable. Si elle prenait du poids ou si elle n'en perdait pas, je comprendrais. Tout le monde veut qu'elle soit au top. Mais c'est tout de même un être humain qui a des sentiments et manque de confiance en elle, elle fait de son mieux et j'aimerais que vous la souteniez."

"On s'inquiète quand elle ne respecte pas son régime", aurait répondu Dr. Luke. "On l'a vu à de multiples reprises... presque tous les jours... C'est d'autant plus préoccupant quand des compositeurs et des producteurs de renom hésitent à donner leurs chansons à Kesha à cause de son poids."

Dr. Luke s'est défendu en déposant une contre-plainte à New York. En 2016, un juge a refusé à Kesha la possibilité d'enregistrer de la musique hors de son contrat avec Dr. Luke. Des mois plus tard, la chanteuse a abandonné ses accusations d'abus sexuels, tandis que le procès de ce dernier pour diffamation se poursuit à New York.

La bataille juridique que se livrent Kesha et Dr. Luke a commencé en 2014 et a mis sa carrière en suspens. La chanteuse a poursuivi ce dernier en justice dans un tribunal de Los Angeles pour tenter d'invalider ses contrats de disque avec lui, l'accusant d'abus "sexuels, physiques, verbaux et émotionnels". L'intéressé nie en bloc. Kesha a déclaré qu'il l'a traitée de "grosse bais**** de réfrigérateur" et que ses mots l'ont fait devenir boulimique et suicidaire.

"Kesha et ses défenseurs continuent de nous tromper en refusant de divulguer un grand nombre de preuves montrant la mauvaise foi de Kesha Sebert et de ses représentants, ce qui leur fait énormément de tort", a répondu l'avocat de Dr. Luke. "Cela montre également l'énorme soutien que Dr. Luke a fourni à Kesha concernant des problèmes artistiques et personnels, y compris les préoccupations de Kesha envers son poids."

