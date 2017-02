Les plus grands moments du Super Bowl 2017 : le téton de Chrissy Teigen, la performance de Lady Gaga et bien plus

Et Gisele Bundchen est leur plus grand fan : si Tom Brady a remporté le prix de Meilleur joueur du match lors du Super Bowl LI, le prix du Meilleur fan devrait être remis à sa femme, qui n'a jamais abandonné son mari et son équipe de toute la partie. Son adorable réaction lors de leur victoire vaut son pesant d'or !

Les Patriots l'emportent après prolongation : Après avoir entamé la deuxième mi-temps avec trois essais de retard, Tom Brady et les Patriots ont fait un des plus belles remontées de l'histoire du Super Bowl. New England a fini par gagner pendant la prolongation, et Tom Brady est devenu le quarterback le plus titré du Super Bowl, ce qui a littéralement bluffé les fans et les téléspectateurs.

Le téton de Chrissy Teigen : on pensait que le #Nipplegate était derrière nous après la polémique née de la performance de Janet Jackson et Justin Timberlake lors du Super Bowl de 2004, mais Chrissy en a remis une couche ! Le mannequin a été vu dans la tribune réservée à la presse avec son mari John Legend et quelques téléspectateurs ont noté que son téton était visible sous son chemisier.

La guéguerre Sprint et Verizon : d'habitude, on voit les célébrités se crêper le chignon sur Twitter, mais lors du Super Bowl LI, les compagnies de téléphone portable américaines ne se sont pas fait de cadeaux. Verizon, qui n'avait pas de pub pendant le Super Bowl, en a profité pour critiquer les pubs de ses concurrents, Sprint et T-Mobile. Sprint ne s'est pas gêné pour riposter.

@verizon if you weren?t so expensive, that mannequin would still be alive...and don't think we didn't see that video #VerizonFails pic.twitter.com/ow4ETirAKU

La pub "Nous avons tous notre place" d'AirBnB : la plateforme de location de logements de particuliers a diffusé une des publicités les plus discutées du Super Bowl. Mettant en avant un message de reconnaissance de tous et un "monde où tout le monde a sa place", la publicité a montré des gens de toutes races, croyances et origines pour accompagner le message suivant : "Nous croyons que peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, qui vous aimez ou qui vous priez, nous avons tous notre place. Plus vous acceptez l'autre et plus le monde est beau."

Acceptance starts with all of us. #weaccept pic.twitter.com/btgqyYHVTK

George H.W. Bush et Barbara Bush ont procédé au tirage au sort : la foule s'est levée quand l'ancien président américain, le plus vieux chef d'État américain encore vivant, et l'ex-Première Dame sont arrivés sur la pelouse pour tirer à pile ou face (les Falcons ont gagné le tirage).

Les sœurs Schuyler d' Hamilton chantent : Phillipa Soo , Rene Elise Goldsberry et Jasmine Cephas Jones de la comédie musicale ont surpris tout le monde avec leur superbe interprétation d'"America the Beautiful". Chantant en harmonie, et a capella, le trio était parfaitement huilé, ce qui lui a valu un tonnerre d'applaudissements à la fin. Mais le moment très spécial est arrivé quand les trois chanteuses ont ajouté "et les femmes" aux paroles suivantes : "Dieu a posé Sa grâce sur toi / Et t'a couronnée avec l'amitié sincère entre les hommes / De la mer aux étendues scintillantes."

Avec plus de 72 000 spectateurs dans le NRG Stadium de Houston, dont une tonne de célébrités, des millions de téléspectateurs, des performances incroyables et plein de publicités, peu importe que vous souteniez les New England Patriots ou les Atlanta Falcons (ou aucune des deux équipes), le match a été dantesque.

✕