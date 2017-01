La mère biologique de Zahara Jolie-Pitt veut la revoir, près de 12 ans après qu'Angelina l'a adoptée

"Les parties et leurs avocats ont signé un accord pour préserver le droit à la vie privée des enfants et de la famille en rendant confidentiels tous les documents de la cour et en engageant un juge privé pour prendre des décisions juridiques et faciliter la résolution rapide de toutes les questions en suspens", pouvait-on lire. "Les parents s'engagent à faire front commun pour permettre que tout rentre dans l'ordre et faciliter la réunification."

La requête de la jeune femme arrive au beau milieu du divorce d'Angelina Jolie et Brad Pitt , qui se battent pour obtenir la garde de Zahara, 12 ans, et de leurs cinq autres enfants, Maddox Jolie-Pitt , 15 ans, Pax Jolie-Pitt , 13 ans, Shiloh Jolie-Pitt , 10 ans, et les jumeaux Knox Jolie-Pitt et Vivienne Jolie-Pitt , 8 ans.

Pour tenter de convaincre Angelina Jolie, Mentewab Dawit Lebiso a conclu en disant : "On meurt tous à un moment et avant de mourir je voudrais qu'elle me connaisse et qu'elle sache qu'elle a une famille en Éthiopie. J'aimerais demander à Angelina de me laisser lui parler. Je ne pense pas que ce soit trop demander."

"Angelina a été plus une mère pour elle que je ne l'ai jamais été", a-t-elle reconnu. "Elle est avec elle depuis qu'elle était bébé, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne me manque pas. Elle me manque tout le temps. Je pense à elle tous les jours et j'aimerais l'entendre ou voir son visage. Je sais quand est son anniversaire, mais je suis triste parce que je ne peux pas le fêter avec elle. J'adorerais fêter son anniversaire et d'autres dates importantes avec elle."

"Je veux juste qu'elle sache que je suis vivante et que j'aimerais beaucoup pouvoir parler avec elle", a-t-elle expliqué. "Je ne veux pas reprendre ma fille, mais juste être en contact avec elle, et pouvoir l'appeler et parler."

