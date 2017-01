Selena Gomez et The Weeknd s'embrassent lors d'un rendez-vous galant

"J'ai récemment pris 90 jours de congé. Pendant cette période, je n'avais pas mon téléphone portable", a-t-elle expliqué dans le questionnaire Thrive Global . "C'était très vivifiant, apaisant, rajeunissant. Désormais, je me sers rarement de mon téléphone, et seules quelques personnes peuvent me joindre."

Une autre source a dit à E! News que l'histoire entre Selena et The Weeknd était "nouvelle" et que ce n'était "rien de sérieux pour l'instant".

"Ils se sont étreints et embrassés", a ajouté la source. "Le chauffeur de The Weeknd les a attendus, et son chauffeur à elle est arrivé peu de temps après. Ils étaient très affectueux. Selena était sur lui, à l'embrasser et l'étreindre. Elle avait l'air très heureuse et amoureuse."

Selena et The Weeknd avaient leur serveur personnel alors qu'ils étaient dans une salle privée. Après, les deux stars se sont fait des mamours devant le restaurant en attendant leurs voitures. Comme le montrent les photos, ils n'ont pas hésité à s'embrasser et se tenir la main en public.

Selena Gomez et The Weeknd commencent 2017 de façon très inattendue : en s'embrassant ! Les deux chanteurs ont été vus en rancard chez Giorgio Baldi à Los Angeles mardi, et une source a dit à E! News qu'ils avaient l'air très amoureux.

