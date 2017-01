Drake est en train de "craquer" pour Jennifer Lopez : "Jeune, il était déjà amoureux d'elle"

Drizzy et Jenny from the Block continuent à faire parler d'eux comme le nouveau It couple d'Hollywood.

Quant à savoir si leur relation devient sérieuse, notre source précise que le couple "prend les choses aussi lentement que possible, mais qu'une relation est peut-être en train de se former", avant d'ajouter : "Il la traite comme une reine, adore son éthique de travail et ses valeurs familiales. C'est la première femme en dehors de Rihanna qu'il aime vraiment depuis longtemps. Drake est à la recherche d'une vraie relation solide."

Ce proche ajoute : "Ils rient et s'entendent parfaitement. La différence d'âge n'est pas un problème pour lui, car il aime les femmes plus âgées. J.Lo a toujours aimé les hommes plus jeunes, donc c'est une bonne formule."

