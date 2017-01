Découvrez les accolades étranges, les baisers ratés et les moments maladroits des Golden Globes 2017

Rami Malek ne sait plus qui l'accompagne : quand la star de Mr. Robot a présenté sa sœur Jasmine à un invité, il a parlé de sa femme ! Se sentant immédiatement mal à l'aise et embarrassé, l'acteur s'est très vite repris : "Ma femme ? Oh, mon Dieu, c'est ma sœur !" Aïe !

Andrew Garfield emballe Ryan Reynolds : on ignore s'il s'agissait d'un baiser genre "c'est pas grave, la prochaine fois !" ou pour anticiper une possible victoire de Ryan Reynolds, mais on dirait qu'Andrew Garfield a emballé Ryan, en pensant qu'il allait recevoir le prix du Meilleur acteur dans une comédie. Et pourtant, (comme on le voit dans le GIF), la star de Deadpool secoue la tête, semblant dire à Andrew que l'autre Ryan ( Gosling ) avait gagné. Quoi qu'il en soit, c'était hilarant !

Emma Stone et la petite amie de Damien Chazelle : ce moment restera dans les annales. On ne pouvait plus s'empêcher de rire après avoir vu Emma se lever maladroitement pour faire une accolade au réalisateur de La La Land après qu'il a reçu un énième trophée . Si le moment était mignon, l'actrice s'est littéralement incrustée alors qu' Olivia Hamilton , la copine de Damien essayait de l'embrasser ! "C'était bizarre, désolée !", a dit en rougissant Emma, ce qui a bien fait rire le couple.

Hugh Laurie et Tom Hiddleston : après que Hugh a reçu le prix du Meilleur acteur dans un second rôle dans une série, une minisérie, ou un téléfilm pour son rôle dans The Night Manager, Tom a voulu lui serrer la main. Hugh n'a pas semblé le voir et lui a mis un énorme vent, en lui tournant le dos et en allant droit vers la scène. LOL !

