Isabelle Huppert, très émue, accepte le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique

Elle a réussi à continuer et a conclu par ces mots : "Merci d'avoir fait gagner une actrice française dans un film réalisé par un Néerlandais, ici en Amérique... Merci à la Hollywood Press Association pour ses efforts philanthropiques, pour soutenir les jeunes acteurs et actrices à la télévision et au cinéma. Merci. Il y a des gens du monde entier dans cette salle, de Chine, d'Amérique, d'Europe. Ne vous attendez pas à ce que le cinéma érige des murs et des frontières. Merci. Merci."

"Oh mon Dieu, oh mon Dieu ! Merci, merci", a-t-elle lancé. "J'ai le cœur qui bat fort. Si vous pouviez entendre ce qui se passe à l'intérieur ! Oh, mon Dieu. Merci à la Hollywood Press Association. Merci, [au réalisateur] Paul [ Verhoeven ]. Merci d'être comme tu es. Merci de m'avoir laissée être comme je suis. Merci à Ben Saïd , le producteur. Merci à Sony classics qui m'a soutenue depuis le début. Oh, mon Dieu, j'en perds les mots."

Une victoire qui n'a pas été facile non plus, vu les actrices d'envergure face à elle, dont Amy Adams pour Premier contact, Jessica Chastain pour Miss Sloane, Ruth Negga pour Loving et Natalie Portman pour Jackie.

