Les stars n'arrêtaient pas de parler de JetBlue, de Meryl Streep et de leurs sentiments aux Golden Globes 2017

"J'espère que le discours des autres va m'inspirer à travailler plus et à rêver plus." — L'objectif de Janelle Monáe écrase ceux des autres.

"On s'est toujours dit qu'on avait une énorme faveur à lui rendre, et on pensait qu'on aurait plus de temps pour le faire." — Matt Damon en parlant de feu Robin Williams .

"J'attendaus mon tour pour prendre un selfie et maintenant, on m'interviewe !" — La photo d' Anthony Anderson avec Chrissy Teigen et John Legend a été squattée.

"On vous jette dans une marmite d'eau bouillante et on vous demande de nager." — Michelle Williams décrit ce que ça fait de jouer dans un film indépendant.

"C'est tellement écrasant que je me sens incroyablement détendu. C'est comme si deux négatifs faisaient un positif. J'ai l'impression d'avoir pris un Xanax alors que non." — Andrew Garfield sent tout plein de choses sur le tapis rouge des Golden Globes.

"Les gens veulent sentir des choses." — Mandy Moore tape dans le mille en nous parlant de sa série, This Is Us.

Que les stars aient trop bu ou non, on est au rendez-vous. Giuliana Rancic et Ryan Seacrest de E! News ont discuté avec nos célébrités préférées, de Milo Ventimiglia à Mandy Moore , et, oui, aussi à des stars qui n'ont pas joué dans This Is Us. Et elles avaient beaucoup de choses à dire.

On dirait que les Golden Globes 2017 vont être mémorables pour beaucoup de gens. Il y a Meryl Streep , bien sûr, non seulement nominée comme Meilleure actrice mais qui recevra aussi le prestigieux Cecil B. DeMille Award pour l'ensemble de sa carrière. Ryan Reynolds vient aussi de décrocher sa première nomination à une grande remise de prix hollywoodienne. Amy Adams est nominée dans deux films, en plus d'avoir l'honneur d'être la géniale Amy Adams.

