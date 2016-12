Mariah Carey passe les fêtes dans un palace à Aspen avec Bryan Tanaka et ses enfants

"Papa Noël vient chaque année, et il y a de vrais rennes, bien sûr. On a tellement de traditions ! On fait une balade en traîneau à cheval, et on passe Noël à Aspen en général pour avoir un Noël blanc. C'est très chouette", a-t-elle expliqué. Quant à la coparentalité pour les fêtes, elle a dit : "Je crois qu'on apprend au fur et à mesure. On fait de notre mieux, la priorité, c'est les enfants. C'est tout !"

A photo posted by Mariah Carey (@mariahcarey) on Dec 20, 2016 at 9:15am PST

E! News peut confirmer que la reine de Noël a atterri à Aspen dans le Colorado lundi — sortant de son jet privé en chantant "All I Want for Christmas Is You" (évidemment) — où elle fêtera Noël avec son petit ami, Bryan Tanaka , et les bébés, Moroccan et Monroe .

✕