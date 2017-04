Tauche ein in Kylie Jenner's Privatleben in der neuen E! Doku-Serie "Life of Kylie"

"Kylie's Wissen in Hinblick auf Beauty und Business sowie ihr "Fashion-Ikone-Status" haben sie zu einer der berühmtesten und erfolgreichsten Frauen der Welt gemacht", erzählt Jeff Olde, Executive Vice President of Programming & Development von E!. "Kylie hat in ihren jungen Jahren so viel erreicht, die E! Fans werden begeistert sein, dass Kylie ihnen nun auch exklusive Einblicke in ihr Leben gibt."

"Die letzten Jahre waren eine unglaubliche Reise für mich und das habe ich natürlich auch meinen Fans zu verdanken", sagt Kylie. "In meiner Show darf ich den Fans einen Einblick in all die aufregenden Dinge meines Lebens inklsuive meiner Freunde geben.

Der 19-jährige Mogul öffnet seine Türen und gibt Fans in der "Keeping Up With the Kardashians" Spinoff-Serie exklusive Einblicke in sein außergewöhnliches Leben!

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕