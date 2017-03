Kim Kardashian: "Mir geht es schon viel besser" seit dem Raubüberfalll in Paris

"Ich würde niemandem diese Erfahrung wünschen, aber ich habe einige wertvollen Lektionen gelernt & fühle mich so gesegnet zu Hause mit meinen Kindern & Mann zu sein," schrieb sie. "An meine Freunde, Familie und Angehörige ich kann euch nicht genug dafür danken für mich da gewesen zu sein als ich euch am meisten gebraucht habe. An die französische Polizei, vielen Dank für eure unglaubliche Schwerstarbeit."

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Mar 19, 2017 at 7:42pm PDT

Diese Geschichte war jedoch nicht einfach wiederzuerzählen. "Die Folge heute Abend wird besonders schwer für mich sein. Allerdings hielt ich es für wichtig diese Geschichte durch meine eigenen Augen zu erzählen & nicht in einem Interview in dem mir meine eigenen Worte umgedreht werden könnten," schrieb sie auf Instagram unmittelbar vor der Folge. "Ich habe schon immer so viel geteilt & werde mich jetzt nicht zurückhalten, wenn dies wahrscheinlich eine der lebensveränderndsten Erfahrungen für mich war."

Nach der sonntäglichen Episode von Keeping Up With The Kardashians, in welcher die zweifache Mutter sich an die morgendlichen Geschehnisse des 3. Oktober zurückerinnert, teilte Kardashian auch mit ihren 95 Millionen Followern auf ihren sozialen Nertzwerken eine ehrliche Besinnung. Im Großen und Ganzen hat Kardashian eine positive Veränderung in sich selbst festgestellt nachdem sie solch ein Ereignis durchlebt hat.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕