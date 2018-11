Elle avait aussi quelques mots pour ceux qui l'ont critiquée de ne pas être intervenue durant sa diatribe dans SNL.

"Que vouliez-vous que je fasse ? Que je monte sur scène et que je chante ? Qu'est-ce que je pouvais faire ?", a-t-elle dit. "Je l'écoute. Après, je lui fais savoir que je peux l'aider à communiquer une chose un peu mieux, ou ce sur quoi il devrait travailler. Et il dit : « Ah oui, mais je l'ai déjà tweeté » et je dis : « Ce que tu as tweeté n'est pas ce que tu viens de me dire au téléphone. » Mais parfois, les gens n'ont pas le temps de vraiment l'écouter et de voir ce qu'il a à dire."

Au final, Kardashian a dit qu'elle savait que son mari était "si fort, et il sait ce qu'il veut dire, et les gens autour de lui savent ce qu'il veut dire".

"Et les gens autour de lui lui font savoir que ce qu'il a dit n'est peut-être pas ce qu'il voulait dire, et ils essayent de l'aider à travailler là-dessus", a-t-elle continué. "Mais je connais son cœur, alors on travaille sur l'expression."

Elle a aussi réitéré que son mari n'avait pas peur de dire son avis, même quand son avis n'était pas bien reçu.

"Il fera toujours ce en quoi il croit, que ce soit populaire ou pas", a-t-elle ajouté, en faisant remarquer que West avait dit qu'il n'était "pas politique" et qu'il "voulait se battre pour la liberté de pensée".