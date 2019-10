La discothèque The Hyde de West Hollywood était l'endroit incontournable de ce samedi soir pour les sœurs Kardashian-Jenner célibataires... et leurs ex.

Kylie Jenner et Khloe Kardashian ont partagé une soirée entre filles dans la boîte accompagnées d'une amie, Catherine Paiz, et d'un garde du corps. On a aussi repéré dans la boîte Tyga, l'ex-petit ami de Kylie, qui est parti une heure plus tard environ avec son ami Alexander Edwards, le petit ami d'Amber Rose. Lamar Odom, l'ex-mari de Khloé a été vu quittant Hyde avec sa petite amie, Sabrina Parr. Khloé est partie une vingtaine de minutes plus tard, a appris E! news. On ignore si les stars de L'incroyable famille Kardashian ont interagi avec leurs ex.

Kylie était très souriante dans la discothèque, vêtue d'une robe imprimée rose vif à bretelles et d'un collier en diamants. Khloé, qui a divorcé de Lamar en 2016 et a rompu il y a plusieurs mois avec Tristan Thompson, était vêtue de noir.

Leur soirée intervient moins d'une semaine après qu'E! News a appris que Kylie et le rappeur Travis Scott, qui ont ensemble une fille d'un an et demi, Stormi Webster, ont décidé de "faire une pause". Quelques heures après l'annonce de leur rupture mardi, la star de télé-réalité passait une soirée entre filles avec des amies à West Hollywood, et il a été rapporté qu'elles y avaient retrouvé Tyga.