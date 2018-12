Oprah Winfrey accueille Kate Hudson à Weight Watchers avec un appel FaceTime

Selon Weight Watchers, Hudson et Winfrey travailleront aux côtés d'une communauté internationale de membres dans le cadre de la campagne "For Every Body" ("Pour chaque corps"). Pour cette campagne, Hudson détaillera son parcours vers le bien-être et encouragera d'autres personnes à parler de leurs buts pour retrouver la santé. Cette campagne fait partie d'un accord sur plusieurs années avec la marque.

"Je suis surexcitée d'être la nouvelle ambassadrice de Weight Watchers et j'ai vraiment confiance en la mission de la société qui est de rendre la santé et le bien-être accessibles à tous", a déclaré Hudson dans un communiqué de presse. "Ce que j'aime le plus chez Weight Watchers, c'est sa communauté, car je sais que cette communauté est essentielle pour retrouver la santé. Avoir des gens avec qui on peut parler et qui nous ressemblent, ainsi que des gens qui nous inspirent, c'est très important quand on veut vraiment vivre la meilleure vie possible."

Ce partenariat n'est pas si surprenant, vu que Hudson possède déjà une ligne de vêtements de sport et s'est toujours exprimée publiquement sur ses objectifs santé et fitness. Par exemple, un mois après avoir avoir accouché de sa fille, Hudson a raconté à ses fans qu'elle s'était donnée "comme mission" de revenir à son "poids de battante" et de perdre 10 kilos. Elle a aussi applaudi Winfrey pour ses efforts.

"Je pense que cette femme est incroyable", a déclaré Hudson à Vogue. "On veut tous être en bonne santé, mais vous savez quoi ? Les femmes fluctuent. On met des enfants au monde, on les porte dans notre ventre, on les allaite, du moins certaines femmes. On est très prises et on essaie de travailler. Les corps des femmes sont très différents de ceux des hommes, notre façon de stocker de la graisse est différente et notre façon de perdre de la graisse est différente. On essaie toujours de suivre, mais certaines d'entre nous abandonnent en chemin, et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire."