Jeff Bridges recevra le prix Cecil B. DeMille aux Golden Globes 2019

Cela fait presque un an que la reine de la télé a captivé la salle remplie à craquer de stars avec son discours inoubliable, qui a reçu non pas un, ni deux, mais trois standing ovations.

"En 1982, Sidney [Poitier] a reçu le prix Cecil B. DeMille ici-même aux Golden Globes et je me rends bien compte qu'en ce moment même, des petites filles me regardent devenir la première femme noire à recevoir ce prix. C'est un honneur, un honneur et un privilège de partager cette soirée avec elles, mais aussi avec les hommes et les femmes incroyables qui m'ont inspirée, qui m'ont poussée à aller plus loin, qui m'ont soutenue et qui ont rendu possible ma présence sur scène aujourd'hui", a lancé la star.

Winfrey a aussi insisté sur l'importance du journalisme en cette période de l'histoire, elle a parlé des femmes qui ont courageusement avoué leurs agressions et abus sexuels et elle a raconté l'histoire de Recy Taylor, qui venait de mourir, quelques jours plus tôt.