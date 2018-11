L'hommage de Marvel à Stan Lee va vous faire pleurer

Tellement de merveilleux souvenirs avec Stan nous sont venus spontanément à l'esprit. Tandis que nous installions la caméra un jour, il a commencé tranquillement à parler de ses fans. Nous savons combien Stan comptait pour vous et nous avons pensé que vous aimeriez entendre combien votre soutien comptait pour lui.



"Je ne peux pas vous dire à quel point j'adore mes fans", a déclaré Lee dans une interview récente, postée sur sa page Twitter mercredi. "Parfois, la nuit, je reste éveillé et je me dis : « Ah, qu'est-ce qui se passe ? » Et je prends la lettre d'un fan ou je lis quelque chose ou je vois quelque chose ou je me rappelle quelque chose et je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir des fans, des fans qui tiennent vraiment à moi. C'est la raison pour laquelle je tiens autant aux fans, parce qu'ils me font si chaud au cœur."

"Et quand on y pense bien, c'est formidable de savoir que les gens tiennent autant à vous que vous tenez à eux, des gens que vous n'avez jamais rencontrés, qui habitent même à l'autre bout du monde. Mais ils tiennent à vous et vous avez quelque chose en commun, et de temps en temps, vous les croisez", a-t-il expliqué. "Le milieu des fans est vraiment fantastique, je trouve, et je les aime tous."