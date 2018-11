Le costume de la princesse Fiona de Heidi Klum vous rendra verts de jalousie : la transformation d'Halloween incroyable !

C'est la princesse verte préférée de tous !

En plus d'être top-modèle et personnalité télé, Heidi Klum est aussi une experte d'Halloween. La star est connue pour prendre cette fête très au sérieux et elle organise toujours une soirée VIP à laquelle elle et ses invités peuvent montrer leurs costumes impressionnants. C'était le cas une fois de plus mercredi soir quand des visages célèbres se sont réunis à Lavo à New York pour faire la fête dans des déguisements.

Des invités comme Neil Patrick Harris et Lupita Nyong'o étaient bel et bien dans l'esprit d'Halloween avec leurs tenues parfaites, mais c'est Klum qui remporte le prix d'Halloween une fois de plus, après s'être transformée en princesse Fiona de Shrek.

Après avoir donné un aperçu aux fans avec des vidéos et des photos du processus de maquillage prothétique, la star a fait son entrée aux côtés de son Shrek, son petit ami, Tom Kaulitz, dans une calèche. Des bons points pour le respect du thème !