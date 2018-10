Kanye West donne un concert improvisé sur Twitter pendant son voyage en famille en Ouganda

Yahndi, le nouvel album du rappeur de Chicago devait sortir il y a deux semaines. Yeezy avait fini par annoncer à TMZ Live qu'il n'avait pas fini. Il avait ensuite précisé qu'il allait enregistrer des morceaux en Afrique avant de sortir l'album en novembre, en ajoutant : "L'extraterrestre Ye est de nouveau opérationnel, sans médicaments, il fait du sport, il essaie de prendre autant d'air pur que possible, de penser, de faire des trucs, d'être lui-même, et quand je dis être moi-même, ça ne veut pas dire être Donald Trump. Ça veut dire que je suis moi, je suis un punk, et je peux porter ce que je veux parce que je suis un dieu."

Dans la vidéo, Kanye finit par ôter le drapeau, dévoilant un T-shirt orange et un short noir, puis se lève. Mais après que le Dj a arrêté la musique, le rappeur lui a dit : "N'arrête pas la musique à moins que je te dise d'arrêter la musique... remets-la, d'accord ? Monte le son. Monte-le à fond."

On voit alors Ye sortir de la tente et reprendre les mêmes paroles, avant d'entamer de nouveaux morceaux, y compris des impros autour de paroles de "poopy-di scoop".

"Ya'll getting money do ya really fall / Ya'll slaves to money y'all gonna really fall / Y'all tryin to open up another mall / We gonna open up our souls after all / This right here is the last call" ("Vous touchez tous de la thune, mais est-ce que vous tombez / Vous êtes esclave de l'argent, vous allez tous tomber / Vous essayez tous d'ouvrir un nouveau centre commercial / On va tous ouvrir notre âme, c'est normal / Préparez-vous pour le départ final", ndlr), rappe-t-il.

Et Ye de continuer : "Yeah we gonna put it on blast off / yeah, we're gonna put this song on blast off / Yeah yeah we show up with the mask off," he continued. "Yeah, check the space ships, we blast off / Yeah yeah, check the space ships, we blast off" ("Ouais, on va se préparer à décoller / Ouais, cette chanson on va la faire décoller / Ouais, ouais, sans le masque, on va se pointer /Ouais, mate le vaisseau spatial, on va décoller / Ouais, ouais, mate le vaisseau spatial, on va décoller", ndlr)

Puis le rappeur est retourné dans la tente et a poursuivi : "Si vous cherchez la merde avec moi, je sors la casquette. À chaque fois que vous me ferez chier, je sortirai la casquette, c'est mon super-pouvoir, je sors la casquette. Si vous voulez pas voir la casquette, me faites pas chier." Kanye s'est alors arrêté pour complimenter une photographe pour son T-shirt.

Kanye, un supporter de longue date du président républicain, portait une casquette MAGA sur le plateau de SNL il y a 15 jours, avant de créer une polémique en prononçant un discours pro-Trump sur scène. Il en portait également une quand il a rencontré le président à la Maison-Blanche la semaine dernière. À cette occasion, le rappeur a comparé sa casquette à la "cape de Superman", avant de louer Donald Trump et de lui faire une accolade. De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux se sont moqués des deux hommes, comme l'a fait SNL ce samedi.