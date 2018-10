Emma Stone avoue avoir toujours souffert de crises d'angoisse et de panique

L'actrice a estimé que ses crises d'angoisse étaient liées à l'idée d'être séparée de sa mère, qui était dans le public à ce moment-là. "Je ne pouvais pas aller chez des amies", a-t-elle ajouté devant le Dr Koplewicz.

Elle s'est empressée d'ajouter : "Comme vous pouvez le voir, ça s'est amélioré. Je vous jure !"

Après sa première crise, l'actrice de la série Maniac a commencé à consulter une psychologue, qui a diagnostiqué des troubles de l'anxiété et des troubles paniques. Le médecin n'a cependant jamais révélé le diagnostic à Emma qui lui en est reconnaissante. Elle a reconnu devant le Dr Koplewicz que faire une thérapie était "gênant et honteux" à ses yeux.

Et Emma de confier : "Je suis très heureuse de ne pas avoir su que je souffrais de troubles. Je voulais devenir actrice et peu d'acteurs parlaient de leurs crises de panique."

La star a gardé ses expériences exclusivement pour elle et sa famille. Quand elle suivait sa thérapie, elle a écrit un livre relié par des agrafes intitulé I Am More Than My Anxiety (que l'on pourrait traduire par "Je suis plus que mes angoisses" en français), dans lequel elle dessinait et qui l'a "aidée". Sa mère a gardé l'ouvrage en question.

Emma avait déjà évoqué I Am More Than My Anxiety dans une interview pour Rolling Stone en 2016. Elle avait déclaré à ce moment-là : "Je dessinais un petit monstre vert sur mon épaule qui parlait à mon oreille et qui me disait toutes ces choses qui n'étaient pas vraies. Et à chaque fois que je l'écoutais, il grossissait. Si je l'écoutais suffisamment, il m'écrasait. Mais si je tournais la tête et continuais de faire ce que je faisais, que je le laissais me parler sans y prêter attention, alors il rétrécissait et disparaissait."