Lily Allen traite Sam Cooper d'"égoïste" en parlant de leur relation

Lily Allen parle de sa relation avec son ex-mari, Sam Cooper.

La chanteuse de 33 ans interprète de "Smile" et auteure de My Thoughts Exactly a parlé ouvertement de tout, du mariage à la santé mentale, dans le numéro de novembre 2018 de Cosmopolitan édition UK. Allen et Cooper, qui se sont mariés en 2011 et ont deux enfants, ont rompu en 2016. Dans le magazine, Allen parle de sa tournée Sheezus et du fait qu'elle n'ait pas pu emmener ses enfants sur les routes.

"J'avais toujours pensé que je mettrais mon gamin sur mon épaule et que je l'emmènerais autour du monde", a dit Allen. "Mais Sam ne voulait pas ça. Il ne pensait pas que c'était un environnement stable pour eux. Je trouve que c'était égoïste. Il a pu rester à la maison et avoir une famille que j'avais passé trois ans à fabriquer avec mon corps. J'ai dû partir et gagner de l'argent et laisser ma famille."