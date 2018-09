Bradley Cooper sur le "miracle" de la paternité

La paternité a aidé Bradley Cooper a être plus "présent" dans sa vie.

L'acteur et réalisateur de A Star Is Born a eu son premier enfant, une fille appelée Lea de Seine Shayk Cooper, avec sa copine de longue date, Irina Shayk, en mars 2017. "Ils sont tous les deux enchantés et aux anges", a expliqué un proche à E! News peu après que le mannequin a accouché du bébé du couple. Et aujourd'hui, Cooper, 43 ans, a un autre bébé dans sa vie, le premier film qu'il a réalisé : A Star Is Born. Alors que la date de sortie en salles approche, Cooper s'est penché sur ce nouveau chapitre et sur la paternité, qui lui a fait voir les choses autrement dans la vie.

"J'ai découvert le monde de la musique enfantine, c'est certain", a déclaré Cooper, interviewé par NPR vendredi. "Pendant 15 ans, je suis passé d'un film à l'autre. Et quand j'ai eu 39 ans, je me suis arrêté et j'ai dit : « Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? » Je veux raconter l'histoire de Joseph Merrick dans Elephant Man. Alors j'ai fait ça pendant un an."