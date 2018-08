Hilary Swank épouse Philip Schneider en secret

Photos courtesy of Hilary Swank and Philip Schneider, Gown: ELIE SAAB HAUTE COUTURE

L'histoire d'amour du couple a commencé en 2016, après que l'actrice a annulé ses fiançailles au joueur professionnel de tennis Ruben Torres. À l'époque, il ne semblait pas y avoir de cause apparente à leur rupture, mais dans les semaines qui ont suivi, elle a posté un message inspirant sur les réseaux sociaux. "Tout ce qui semble être un obstacle ne fait que vous préparer pour la suite de votre vie", a-t-elle partagé.

Et on dirait que l'actrice avait raison. Six mois après sa rupture, elle et Schneider ont été vus en train de rire et se câliner sur les pistes de Corviglia à Saint-Moritz, en Suisse. Il lui a demandé sa main en 2016 au cours de vacances au Colorado et s'est assuré que certains spectateurs triés sur le volet étaient présents. "C'était mignon, il s'est assuré que mes chiens étaient là pour y assister !" a déclaré l'actrice à Vogue.

Depuis, Schneider et Swank entretiennent des liens forts, même quand l'actrice a vécu une épreuve difficile. L'actrice deux fois oscarisée s'est absentée des studios de cinéma pendant trois ans pour s'occuper de son père malade, elle vient d'ailleurs tout juste de faire son retour sur le grand écran. "Ils lui donnaient peu de chance de survie s'il ne se faisait pas greffer un poumon et heureusement, il en a reçu un, il est vivant et il se porte très bien. J'ai fait une pause de trois ans pour être avec lui et l'aider à travers cette épreuve", a-t-elle expliqué dans l'émission The Late Show With Stephen Colbert en mars.

Maintenant que son père est en bonne santé, l'actrice de 44 ans peut reprendre sa carrière. Elle vient de tourner la série Trust sur FX aux côtés de Brendan Fraser.