Les familles de Priyanka Chopra et Nick Jonas vont se réunir en Inde pour une fête de fiançailles

En Inde, les couples fiancés participent à de nombreux évènements pré-mariage, y compris une cérémonie de fiançailles traditionnelle, avec échange de bagues, et les familles échangent des cadeaux avant le mariage.

En juin, Nick et Priyanka ont pris des vacances en famille en Inde et pendant leur voyage, ils ont aussi assisté à une cérémonie et fête de pré-fiançailles traditionnelle pour Akash Ambani, le fils du géant du pétrole milliardaire et l'homme le plus riche d'Inde, Mukesh Ambani, et sa partenaire, Shloka Mehta.

En juillet, Priyanka et Nick ont passé le week-end du 4 juillet, la fête nationale américaine, avec les membres de la famille du chanteur, y compris Joe Jonas et sa fiancée et actrice de Game of Thrones, Sophie Turner, à New York.