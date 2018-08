Du nouveau pour les Oscars en 2019 : la catégorie "film populaire"

Dans un monde "en changement"... les Oscars ont décidé de faire les choses un peu différemment.

Depuis des années, les fans de films à succès n'appartenant pas à la catégorie des films dramatiques, comme les films de super-héros, d'action, de science-fiction et les comédies, se demandent pourquoi ces films finissent toujours par être récompensés dans des cérémonies comme les People's Choice Awards et non les Oscars, ou alors dans des catégories moins importantes comme ceux des Meilleurs effets visuels ou du Meilleur maquillage et de la Meilleure coiffure. Mercredi, l'académie des Oscars (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) a annoncé qu'un nouveau prix serait ajouté, celui du "Meilleur film populaire". Aucune catégorie n'a été ajoutée depuis celle du Meilleur film d'animation en 2001.

Ce n'est pas le seul changement qui sera apporté à la cérémonie annuelle des Oscars diffusée sur ABC, chaîne appartement à Disney, et qui connaît une chute continuelle de son taux d'audience depuis plusieurs années. La transmission de 2018, qui a été diffusée en mars et durait presque quatre heures, a été suivie par 26,5 millions de téléspectateurs, une chute de 19 % par rapport à l'année précédente. Cela reste la cérémonie la moins suivie des 90 années d'histoire des Oscars. Les Oscars de 2017 ont été suivis par 32,9 millions de téléspectateurs, deuxième taux d'audience le plus bas de l'histoire. La cérémonie de 2016 a enregistré le troisième taux d'audience le plus bas de l'histoire avec 34,4 millions de téléspectateurs.