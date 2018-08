Le trio de Comment se débarrasser de son patron tournera la suite, selon Jane Fonda

Jane Fonda a confirmé mercredi dernier qu'une suite de Comment se débarrasser de son patron était en préparation.

La suite tant attendue de cette comédie de 1980 sur le travail, qui mettait Dolly Parton et Lily Tomlin également en vedette, est en préparation depuis le début de l'année. Rashida Jones est rattachée au projet. Elle coécrit le scénario avec Patricia Resnick, la scénariste originale. "Je tiens le rôle de productrice exécutive et je travaille avec les scénaristes et avec Lily, et je parle aux scénaristes", a déclaré Fonda aux journalistes lors du panel de la Television Critics Association pour son documentaire de HBO, Jane Fonda in Five Acts. "Pour l'instant, Dolly, Lily et moi comptons toutes les trois jouer dedans." Fonda a aussi révélé que le film se déroulera dans les bureaux de la société Consolidated, comme dans le premier film.

Fonda pense que le harcèlement sexuel est "pire" pour les femmes qu'avant. "De nos jours, les employés sont souvent engagés par une société extérieure, alors ça devient un problème. À qui vous plaignez-vous ? Vous vous battez contre qui ? En plus, avec les réseaux sociaux et Internet, on vous espionne plus facilement", a-t-elle expliqué. "Je pense que le harcèlement sexuel va diminuer parce que les gens ont peur maintenant."