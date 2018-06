Pourquoi Sophia Bush s’est sentie obligée d’épouser Chad Michael Murray

MISE À JOUR : Sophia Bush a tweeté : "Quand vous vous moquez de vous-même parce que les gens ne vous lâchent pas avec votre passé et que vous aimeriez bien qu'ils le fassent et que les torchons à scandale essaient d'en faire tout un drame au lieu d'y voir de l'autodérision. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Au cas où ça ne serait pas clair, je me moquais de MOI-MÊME... Et si après toutes ces années, ce n'est pas ASSEZ clair qu'on a tous grandi et qu'on est devenus meilleurs, alors je ne sais pas quoi dire. P.S., si le fait de me moquer de MOI-MÊME à la radio aujourd'hui, à propos de mon passé, a blessé qui que ce soit, je m'en excuse."

Sophia Bush déclare n'avoir jamais voulu épouser Chad Michael Murray.

L'actrice de 35 ans et l'acteur de 36 ans se sont rencontrés sur le tournage de la série Les Frères Scott avant de se marier en 2005, moins d'un an après leurs fiançailles. Cinq mois après leur union, on apprenait que le couple s'était séparé. Début 2006, Sophia Bush a demandé l'annulation du mariage, pour fraude, mais sa demande a été refusée. Chad Michael Murray et elle ont obtenu le divorce en décembre de cette année-là. Les deux ex n'ont plus communiqué quand l'acteur a quitté la série en 2009.

"Tout le monde a fait des choses stupides à 22 ans", a expliqué Sophia Bush à Andy Cohen dans son émission Radio Andy de Sirius XM mercredi.

"Je ne voulais pas vraiment le faire", a déclaré l'actrice à propos de son mariage.

L'animateur a alors demandé à l'actrice : "Je ne comprends pas parce que si vous ne vouliez pas vous marier, comment en avez-vous été convaincue ?"

"Parce qu'on ne peut pas décevoir tout le monde", a répondu la star. "À quoi ça sert de se battre quand vos patrons vous disent que vous êtes la seule personne qui permet à une autre personne de venir travailler à l'heure et que 200 personnes peuvent voir leurs enfants ou pas à condition de commencer la journée à l'heure."

"La vie est toujours compliquée", a-t-elle ajouté. "Le public ne connaît même pas la partie émergée de l'iceberg. Hilarie [Burton] et moi, on avait l'habitude d'en rire et de se dire : « Si on avait une émission sur les coulisses, le drame serait bien meilleur que celui que les scénaristes écrivent. »"

Et Sophia de préciser à Andy Cohen : "Je comprends que vous posiez la question, mais c'est comme si les gens ne voulaient pas lâcher."