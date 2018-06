Justin Bieber et Hailey Baldwin se retrouvent à Miami : tout ce qu'il faut savoir

Cela intervient quelques semaines après que le mannequin a évoqué sa relation avec le chanteur dans le Times anglais.

"Justin et moi, on était amis depuis longtemps", a commencé Hailey. "Je l'ai rencontré quand j'étais très jeune et c'était un de mes meilleurs amis. Tout le monde sait qu'à un moment ça a évolué, mais ça arrive quand on a 18, 19 ans. C'était comme ça. On a connu une longue période où on n'était plus amis. On ne s'est pas parlé pendant un moment et notre relation était très bizarre. Cette époque est révolue."

Le mois dernier, Hailey était sur le tapis rouge du gala du Met 2018 avec Shawn Mendes. Mais elle a précisé au Times qu'elle était actuellement célibataire.

"On passe du temps ensemble et il est adorable et c'est vraiment un jeune homme très sympa", a expliqué Hailey avec un sourire timide. "Mais je suis célibataire."