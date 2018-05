Ariana Grande qualifie sa relation avec Mac Miller de "toxique" : "Je ne suis pas sa baby-sitter ou sa mère"

"Je le respecte et je l'adore indéfiniment et je suis contente de l'avoir dans ma vie sous une forme ou une autre, à tout moment, quels que soient les changements de nos relations et en dépit de ce que l'univers prépare à chacun de nous !" a écrit Grande dans une Instagram Story. "L'amour inconditionnel n'est pas égoïste. Il s'agit de vouloir ce qu'il y a de mieux pour cette personne, même si sur l'instant, ce n'est pas avec vous", a-t-elle ajouté. "Je vais continuer à te connaître et à te soutenir indéfiniment et je suis très fière de toi !!"

"C'est absurde de minimiser le respect et la valeur d'une femme en disant qu'elle devrait rester dans une relation toxique parce que son mec a écrit un album sur elle, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs (il n'y avait que Cinderella sur moi)", a-t-elle lancé. "Je ne suis pas sa baby-sitter ou sa mère et aucune femme ne devrait ressentir le besoin de l'être. Je me suis occupée de lui, j'ai essayé de le soutenir pour qu'il arrête de boire et j'ai prié pour lui pendant des années (et je continuerai à le faire, évidemment) mais tenir une femme responsable de l'incapacité d'un homme à se prendre en main, c'est lamentable."

"Mac Millier détruit sa bagnole et se prend une prune pour conduite en état d'ivresse quand Ariana Grande le largue pour un autre mec alors qu'il lui a dédié dix titres sur son album et qu'il a dit que c'était la féminité divine, y a vraiment rien de plus triste à Hollywood", a tweeté un fan, lundi.

