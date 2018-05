Les plus belles robes de mariée royales de tous les temps

L'une des robes de mariée les plus célèbres de tous les temps est la création en dentelle, taffetas et soie ivoire que les créateurs mari et femme David et Elizabeth Emanuel ont créée pour Lady Diana Spencer. Si elle fait démodée aujourd'hui, cette robe blanc cassé à froufrous et aux manches volumineuses, ornée de 10 000 perles et à la traîne de près de 8 m de long était la robe de conte de fées parfaite pour les noces de Lady Di au prince Charles en 1981.

Le designer danois Uffe Frank a créé cette robe stylée pour les noces de la princesse Mary et du prince Frederik en 2002. Le col ample et la jupe pliée constituaient un équilibre parfait entre l'élégance traditionnelle et le style créateur de tendance.

L'épouse du prince William portait une robe Alexander McQueen faite sur mesure conçue en collaboration avec Sarah Burton pour le mariage royal en 2011. Elle était faite de satin ivoire et blanc et avait des manches de dentelle et une jupe longue plissée.

